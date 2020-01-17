“الوكالة الوطنية”: شبان قاموا برمي زجاجات حارقة وحجارة إلى داخل باحة مصرف لبنان وازالوا الشريط الشائك من فوق جداره – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2020 - 22:28

“الوكالة الوطنية”: شبان قاموا برمي زجاجات حارقة وحجارة إلى داخل باحة مصرف لبنان وازالوا الشريط الشائك من فوق جداره

منذ 2 ساعة 17 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة