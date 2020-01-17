العميد سريع: صد زحف واسع لقوى العدوان في مديرية نهم وتكبيدهم عشرات القتلى

تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الجمعة من التصدي لزحف واسع جدًا لقوى العدوان في مديرية نهم.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من صد زحف واسع جدًا لقوى العدوان على مديرية نهم استمر من الفجر حتى المغرب بمساندة من الطيران الحربي في تصعيد واضح وخطير.

وأوضح أن الجيش واللجان كانوا للعدو بالمرصاد وألحقوا بهم ضربات موجعة، حيث سقط العشرات بين قتيل وجريح ولم يحقق العدو أي تقدم يُذكر، لافتًا إلى أن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة إزاء هذا التصعيد.

المصدر: المسيرة