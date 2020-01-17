طريق #ضهر_البيدر سالك امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 22:28
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الإمام السيد علي الخامنئي يؤم صلاة الجمعة في مصلى طهران للمرة الأولى منذ 8 سنوات بمشاركة حشود ضخمة من الإيرانيين
الإمام الخامنئي: يوم شهادة القائد سليماني ويوم دك الصواريخ للقاعدة الأميركية هما من أيام الله المؤثرة في التاريخ
الإمام الخامنئي: الصفعة التي وجهها الحرس الثوري لأميركا كانت ضربة قوية لهيبتها واستكبارها
الإمام الخامنئي: حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا تابعة لأميركا وهي أصغر من أن تركع الشعب الإيراني
الإمام الخامنئي: يجب متابعة حادثة الطائرة الأوكرانية وضمان عدم تكرارها وعلى الشعب الإيراني المشاركة بشغف في الانتخابات
الإمام الخامنئي في كلمة بالعربية خلال خطبة الجمعة: مصير المنطقة يتوقف على التحرر من الهيمنة الأميركية وتحرير فلسطين
الإمام الخامنئي: مساعٍ هائلة بذلت للتفرقة بين الشعبين العراقي والإيراني لكن شهادة القائدين سليماني والمهندس أحبطتها
سلطنة عُمان: وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره الكندي تطورات المنطقة وملف تحطم الطائرة الاوكرانية
محمد جواد ظريف: لن ندخل بأي مفاوضات مع واشنطن للتوصل لاتفاق نووي جديد ومستعدون للحوار مع السعودية
وزير الخارجية الأوكراني: إيران مستعدة لتسليمنا الصندوقين الأسودين للطائرة بعد أن يطّلع على التسجيلات محققين من كندا
الجيش السوري يحبط هجوما كبيرا للمجموعات الارهابية باتجاه المناطق الآمنة في محور ابو جريف بريف ادلب الجنوبي الشرقي
المرصد المعارض: مقتل 30 عنصرا من الفصائل المسلحة خلال المعارك مع الجيش السوري بريف ادلب الجنوبي الشرقي
الجيش السوري يرد على اعتداءات الإرهابيين التي أدت لاستشهاد مدني وإصابة 2 آخرين في حي جمعية الزهراء بمدينة حلب
الدفاع الروسية تعلن عن استشهاد 28 مدنيا واصابة 56 آخرين جرّاء قصف المسلحين لأحياء مدينة حلب السورية منذ 14 الجاري
القوات المسلحة اليمنية: سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر قوى العدوان أثناء التصدّي لمحاولة تقدّم بمديرية نهم في صنعاء
الرئيس التركي: أنوي مناقشة المعارك في ادلب التي تثير قلقنا خلال لقائي مع الرئيس الروسي في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية
تونس: الأحزاب تقدّم مرشحيها للرئيس قيس سعيد لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة بعد فشل حكومة الحبيب الجملي من نيل ثقة البرلمان
الجزائر: تظاهرة جديدة بالعاصمة رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية وللحكومة الجديدة وللمطالبة بتحقيق الديمقراطية في البلاد
اليونيسيف: مقتل مئات المدنيين وتوقف 13 مرفقا عن العمل بسبب الهجمات العشوائية التي تطال المناطق الواقعة غرب ليبيا
اليونيسيف: 150 ألف شخص بينهم 90 ألف طفل أجبروا على ترك منازلهم منذ بدء هجوم قوات حفتر على طرابلس في نيسان الماضي
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تحذر من الدعوات لإغلاق موانئ النفط وتطالب بعدم استخدامها للمساومة السياسية بمؤتمر برلين
الكرملين: الرئيس بوتين سيشارك في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا المقرر عقده الأحد في برلين بحضور 11 رئيس دولة
الكرملين: مؤتمر برلين يناقش وقف الأعمال القتالية في ليبيا والمصالحة بين الأطراف واطلاق حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة
وزير خارجية اليونان يحث حفتر خلال لقائه في اثينا على المشاركة البناءة بمؤتمر برلين لوقف اطلاق النار واستعادة أمن ليبيا
الخارجية الصينية: نراقب مسار السفينة الحربية الأميركية التي عبرت مضيق تايوان وندعو واشنطن للحفاظ على الاستقرار والسلام
بورما: الرئيس الصيني يتعهد بتطوير العلاقات ببداية زيارته التي تشهد توقيع عدة اتفاقيات بينها إنشاء قطار سريع ومرفأ للسفن
الاتحاد الأوروبي يهدد باللجوء الى منظمة التجارة العالمية في حال الحاق الاتفاق التجاري بين الصين وأميركا اضرارا بمصالحه
اوستراليا: الغاء ما بين 10 و20 بالمئة من حجوزات المسافرين منذ اندلاع الحرائق ما يُكلّف الاقتصاد خسائر بـ 3 مليارات دولار
نقيب أصحاب محطات المحروقات: النقابة ستدعو الى جمعية عمومية لاتخاذ القرارات الجريئة لوقف الخسائر عن أصحاب المحطات
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
طريق #ضهر_البيدر سالك امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
منذ 2 ساعة
17 January، 2020
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