متظاهرون تخطوا الشريط الشائك الموضوع فوق جدار مصرف لبنان ثم خرجوا بناء لطلب عناصر قوى الأمن الداخلي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 22:28

متظاهرون تخطوا الشريط الشائك الموضوع فوق جدار مصرف لبنان ثم خرجوا بناء لطلب عناصر قوى الأمن الداخلي

منذ 2 ساعة 17 January، 2020
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