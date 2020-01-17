مصادر عبرية: إطلاق بالونات متفجرة من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية له وسماع دوي انفجارات (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 20:10

مصادر عبرية: إطلاق بالونات متفجرة من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية له وسماع دوي انفجارات (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 25 mins 17 January، 2020
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