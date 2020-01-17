تجمع لعدد من المحتجين أمام مصرف لبنان مطلقين شعارات منددة ب”سياسة حاكم المصرف المالية” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 20:10

تجمع لعدد من المحتجين أمام مصرف لبنان مطلقين شعارات منددة ب”سياسة حاكم المصرف المالية”

منذ 27 mins 17 January، 2020
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