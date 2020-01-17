“الوكالة الوطنية للاعلام” : تجمع للمحتجين أمام مجلس النواب مرددين شعارات ضد الفساد والسرقات – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 17 2020 - 20:10
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الإمام السيد علي الخامنئي يؤم صلاة الجمعة في مصلى طهران للمرة الأولى منذ 8 سنوات بمشاركة حشود ضخمة من الإيرانيين
الإمام الخامنئي: يوم شهادة القائد سليماني ويوم دك الصواريخ للقاعدة الأميركية هما من أيام الله المؤثرة في التاريخ
الإمام الخامنئي: الصفعة التي وجهها الحرس الثوري لأميركا كانت ضربة قوية لهيبتها واستكبارها
الإمام الخامنئي: حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا تابعة لأميركا وهي أصغر من أن تركع الشعب الإيراني
الإمام الخامنئي: يجب متابعة حادثة الطائرة الأوكرانية وضمان عدم تكرارها وعلى الشعب الإيراني المشاركة بشغف في الانتخابات
الإمام الخامنئي في كلمة بالعربية خلال خطبة الجمعة: مصير المنطقة يتوقف على التحرر من الهيمنة الأميركية وتحرير فلسطين
الإمام الخامنئي: مساعٍ هائلة بذلت للتفرقة بين الشعبين العراقي والإيراني لكن شهادة القائدين سليماني والمهندس أحبطتها
الإمام الخامنئي يبرق للمرجع السيد علي السيستاني مطمئناً على صحته ومتمنياً له الشفاء العاجل
سلطنة عُمان: وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره الكندي تطورات المنطقة وملف تحطم الطائرة الاوكرانية
محمد جواد ظريف: لن ندخل بأي مفاوضات مع واشنطن للتوصل لاتفاق نووي جديد ومستعدون للحوار مع السعودية
وزير الخارجية الأوكراني: إيران مستعدة لتسليمنا الصندوقين الأسودين للطائرة بعد أن يطّلع على التسجيلات محققين من كندا
تونس: الأحزاب تقدّم مرشحيها للرئيس قيس سعيد لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة بعد فشل حكومة الحبيب الجملي من نيل ثقة البرلمان
إصابة 5 مصلين بالرصاص وآخرين بجراح مختلفة جراء اعتداء قوات العدو عليهم خلال اقتحامها للمسجد الأقصى في القدس المحتلة
استشهاد مدني وإصابة 2 آخرين نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حي جمعية الزهراء بمدينة حلب السورية
الحزب الديمقراطي اللبناني: الاعتداء على الإعلاميين والمصورين مرفوض وعلى القضاء محاسبة الفاعلين
نقيب أصحاب محطات المحروقات: النقابة ستدعو الى جمعية عمومية لاتخاذ القرارات الجريئة لوقف الخسائر عن أصحاب المحطات
الجيش السوري يرد على الاعتداءات ويدمر منصات صواريخ للمسلحين ويقتل ويجرح عدداً منهم غرب وجنوب غرب حلب وجنوب شرق إدلب
الرئيس التركي: أنوي مناقشة المعارك في ادلب التي تثير قلقنا خلال لقائي مع الرئيس الروسي في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية
الكرملين: الرئيس بوتين سيشارك في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا المقرر عقده الأحد في برلين بحضور 11 رئيس دولة
الكرملين: مؤتمر برلين يناقش وقف الأعمال القتالية في ليبيا والمصالحة بين الأطراف واطلاق حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة
الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالمساهمة في التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا خلال مؤتمر برلين
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تزور تركيا في 24 الجاري لإجراء مباحثات مع الرئيس رجب طيب اردوغان
وزير خارجية اليونان يحث حفتر خلال لقائه في اثينا على المشاركة البناءة بمؤتمر برلين لوقف اطلاق النار واستعادة أمن ليبيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: زيادة التوتر بين إيران والولايات المتحدة لن يساعد على تسوية أي أزمة في المنطقة
لافروف: العقوبات الأحادية الجانب والحرب التجارية التي تتبعها واشنطن تفاقم من انعدام الثقة بالسياسة والاقتصاد العالميين
الخارجية الصينية: نراقب مسار السفينة الحربية الأميركية التي عبرت مضيق تايوان وندعو واشنطن للحفاظ على الاستقرار والسلام
بورما: الرئيس الصيني يتعهد بتطوير العلاقات ببداية زيارته التي تشهد توقيع عدة اتفاقيات بينها إنشاء قطار سريع ومرفأ للسفن
الاتحاد الأوروبي يهدد باللجوء الى منظمة التجارة العالمية في حال الحاق الاتفاق التجاري بين الصين وأميركا اضرارا بمصالحه
رئيس الوزراء الأوكراني يقدم استقالته بعد نشر تصريحات نسبت إليه ينتقد فيها فهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد
اوستراليا: الغاء ما بين 10 و20 بالمئة من حجوزات المسافرين منذ اندلاع الحرائق ما يُكلّف الاقتصاد خسائر بـ 3 مليارات دولار
الامارات المتحدة: انقاذ 3 اشخاص كانوا على متن سفينة شبّ فيها حريق قرب مدينة جميرا نتيجة عطل في المحرّك تمّت السيطرة عليه
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
“الوكالة الوطنية للاعلام” : تجمع للمحتجين أمام مجلس النواب مرددين شعارات ضد الفساد والسرقات
منذ 52 mins
17 January، 2020
التعليقات
ذات صلة
مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية الجمعة 17-01-2020
طريق #ضهر_البيدر سالكة امام المركبات الرباعية الدفع او المجهزة بسلاسل معدنية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}