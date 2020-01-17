نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب اجرى اتصالا بالسيد محمد رضا السيستاني اطمأن خلاله الى صحة المرجع السيد علي السيستاني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 20:10

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب اجرى اتصالا بالسيد محمد رضا السيستاني اطمأن خلاله الى صحة المرجع السيد علي السيستاني

منذ 53 mins 17 January، 2020
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