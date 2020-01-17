متحدث القوات المسلحة اليمنية: التصدي لزحف واسع جدا لقوى العدوان على مديرية نهم بمساندة الطيران الحربي في تصعيد خطير – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 20:10

متحدث القوات المسلحة اليمنية: التصدي لزحف واسع جدا لقوى العدوان على مديرية نهم بمساندة الطيران الحربي في تصعيد خطير

منذ 1 ساعة 17 January، 2020
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