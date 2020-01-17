قطع جسر الرينغ وزحمة سير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 20:08

قطع جسر الرينغ وزحمة سير في المحلة

منذ 2 ساعة 17 January، 2020
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