بستاني: وقعت صباح اليوم قرار تكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي

أعلنت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني، أنها وقعت صباح اليوم “قرار تكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي الى لبنان”، موضحة أن “نسبة الاستيراد ستكون على الاقل 35 بالمئة، وبحاجة إلى 4 أشهر للبدء بالعملية”.

واشارت بستاني الى ان “القرار الذي اتخذ اليوم، هو من ضمن خطة واضحة لهذا القطاع، والهدف الأساسي هو المواطن اللبناني، ولولا خطوتنا باستيراد البنزين لكانت حصلت أزمة في الاسابيع الماضية، وبالتالي فإن هذا القرار استراتيجي للدولة، ونأمل الا نعود ونسمع بازمة، لا بالنسبة الى البنزين او المازوت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام