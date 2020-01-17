بحر من المصلين في طهران خلف الامام الخامنئي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 17:38
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الإمام السيد علي الخامنئي يؤم صلاة الجمعة في مصلى طهران للمرة الأولى منذ 8 سنوات بمشاركة حشود ضخمة من الإيرانيين
الإمام الخامنئي: يوم شهادة القائد سليماني ويوم دك الصواريخ للقاعدة الأميركية هما من أيام الله المؤثرة في التاريخ
الإمام الخامنئي: الصفعة التي وجهها الحرس الثوري لأميركا كانت ضربة قوية لهيبتها واستكبارها
الإمام الخامنئي: حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا تابعة لأميركا وهي أصغر من أن تركع الشعب الإيراني
الإمام الخامنئي: الطريق الوحيد أمام الشعب الإيراني هو أن يصبح أقوى وسيصل إلى أيام سيعجز فيها الأعداء حتى عن تهديده
الإمام الخامنئي: نحن لسنا ضد المفاوضات ولكن ليس من موقع الضعف بل من موقع القوة
الإمام الخامنئي: يجب متابعة حادثة الطائرة الأوكرانية وضمان عدم تكرارها وعلى الشعب الإيراني المشاركة بشغف في الانتخابات
الإمام الخامنئي في كلمة بالعربية خلال خطبة الجمعة: مصير المنطقة يتوقف على التحرر من الهيمنة الأميركية وتحرير فلسطين
الإمام الخامنئي: مساعٍ هائلة بذلت للتفرقة بين الشعبين العراقي والإيراني لكن شهادة القائدين سليماني والمهندس أحبطتها
الإمام الخامنئي: على العالم الإسلامي فتح صفحة جديدة وإحياء ثقة الشعوب بنفسها والتلاحم سياسياً وعسكرياً واقتصادياً
مسيرات ضخمة في طهران ومختلف المحافظات الإيرانية عقب صلاة الجمعة دعماً للثورة الإسلامية ورفضاً للتدخلات الأجنبية
الإمام الخامنئي يبرق للمرجع السيد علي السيستاني مطمئناً على صحته ومتمنياً له الشفاء العاجل
الحزب الديمقراطي اللبناني: الاعتداء على الإعلاميين والمصورين مرفوض وعلى القضاء محاسبة الفاعلين
إصابة 5 مصلين بالرصاص وآخرين بجراح مختلفة جراء اعتداء قوات العدو عليهم خلال اقتحامها للمسجد الأقصى في القدس المحتلة
استشهاد مدني وإصابة 2 آخرين نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حي جمعية الزهراء بمدينة حلب السورية
الجيش السوري يرد على الاعتداءات ويدمر منصات صواريخ للمسلحين ويقتل ويجرح عدداً منهم غرب وجنوب غرب حلب وجنوب شرق إدلب
الكرملين: الرئيس بوتين سيشارك في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا المقرر عقده الأحد في برلين بحضور 11 رئيس دولة
الكرملين: مؤتمر برلين يناقش وقف الأعمال القتالية في ليبيا والمصالحة بين الأطراف واطلاق حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة
الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالمساهمة في التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا خلال مؤتمر برلين
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: زيادة التوتر بين إيران والولايات المتحدة لن يساعد على تسوية أي أزمة في المنطقة
لافروف: العقوبات الأحادية الجانب والحرب التجارية التي تتبعها واشنطن تفاقم من انعدام الثقة بالسياسة والاقتصاد العالميين
الخارجية الصينية: نراقب مسار السفينة الحربية الأميركية التي عبرت مضيق تايوان وندعو واشنطن للحفاظ على الاستقرار والسلام
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تزور تركيا في 24 الجاري لإجراء مباحثات مع الرئيس رجب طيب اردوغان
رئيس الوزراء الأوكراني يقدم استقالته بعد نشر تصريحات نسبت إليه ينتقد فيها فهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد
بورما: وصول الرئيس الصيني حيث سيوقع اتفاقيات لمشاريع ثنائية بينها إنشاء قطار سريع ومرفأ للسفن الضخمة بولاية راخين
بحر من المصلين في طهران خلف الامام الخامنئي
منذ 2 ساعة
17 January، 2020
ايران
-
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
حشود كبيرة من مؤدي صلاة الجمعة في طهران خلف الامام الخامنئي
المصدر:
وكالة مهر
الامام الخامنئي
صلاة الجمعة في ايران
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