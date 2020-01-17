بحر من المصلين في طهران خلف الامام الخامنئي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2020 - 17:38

بحر من المصلين في طهران خلف الامام الخامنئي

منذ 2 ساعة 17 January، 2020
الامام الخامنئي صلاة الجمعة
ايران - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

حشود كبيرة  من مؤدي صلاة الجمعة في طهران خلف الامام الخامنئي

الامام الخامنئي 3352685 الامام الخامنئي صلاة الجمعة

المصدر: وكالة مهر

التعليقات

ذات صلة