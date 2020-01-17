لافروف: الأزمة السورية باتت في مرحلة متقدمة على مسار التسوية

أعلن وزير الخارجية الروسي، ان ” إطلاق الاوروبيين آلية تسوية الخلافات أو ما يسمى بآلية فض النزاع بموجب خطة العمل المشتركة في الاتفاق النووي تشير إلى إستغلال دول الاتحاد الأوروبي لهذا الوضع في ابقاء اللوم على إيران”.

وكشف وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي، أن موسكو وبكين تعملان سويا لضمان الأمن العالمي وتنسقان بشأن كل المواضيع العالمية التي تحدث ومنها القضية السورية والإيرانية وغيرها.

في الشأن السوري ، أعلن وزير الخارجية الروسي، أن روسيا تقوم بكل ما يمكن لتنظيم العملية السياسية في سوريا وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بسوريا وأبرزها أستانا للوصول إلى السلام الشامل في سوريا والمنطقة.

و قال لافروف ان الأزمة السورية باتت في مرحلة متقدمة في طريق او مسار التسوية السياسية و أمل أن تصل اللجنة الدستورية السورية الهامة في عملها إلى خواتيم مهمة لسوريا. لافروف قال أن روسيا تعمل على إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية وهذا الامر يتابعه الرئيس الروسي شخصيا.

المصدر: موقع المنار