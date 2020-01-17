مسيرات حاشدة في المدن الايرانية دعما للحرس الثوري

طافت شوارع المدن الايرانية بعد انتهاء مراسم صلاة الجمعة، مسيرات شعبية حاشدة تأييدا للحرس الثوري وتنديدا بالجريمة الارهابية الاميركية باغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني.

ففي مدينة قم المقدسة جنوب طهران، توجهت جموع المصلين من مصلى القدس نحو مرقد السيدة فاطمة المعصومة(ع)، للتعبير عن دعمهم للضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري الى قاعدة “عين الاسد” الاميركية غرب العراق، وأكدوا ان هذا الرد الشجاع قد كسر هيبة اميركا الهشة.

كما اعرب المشاركون في هذه المسيرات الشعبية عن تعاطفهم لذوي ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة، ورفع المشاركون في هذه المسيرات الحاشدة شعارات “الموت لامريكا” ، “الموت لاسرائيل”.

وفي مدينة اصفهان وسط ايران، أقيمت مسيرات شعبية في ختام صلاة الجمعة، شجب فيها المشاركون “التحركات العدائية لأعداء الجمهورية الاسلامية، وخاصة التحركات المريبة للسفير البريطاني بطهران”، وطالبوا “باتخاذ اجراءات رادعة ضد الاعداء”.

واعلن المشاركون في المسيرات الشعبية تأييدهم لاجراءت الحرس الثوري في الانتقام لدم الشهيد قاسم سليماني، كما اعربوا عن مواساتهم لذوي ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة.

وفي مدينة يزد وسط ايران، طافت شوارع المدينة مسيرات شعبية بعد انتهاء مراسم صلاة الجمعة، جددوا فيها البيعة “مع قائد الثورة الاسلامية واكدوا التزامهم بمبادئ الثورة الاسلامية”، واعلنوا “دعمهم للضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري للقاعدة الاميركية”.

كما جرت مسيرات مماثلة مدن مشهد اهواز ورشت وكرمانشاه وتبريز وخرم آباد وسنندج وبقية المحافظات الايرانية.

المصدر: وكالة فارس