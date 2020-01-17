حفتر يؤكد لبوتين استعداده لزيارة روسيا لمواصلة الحوار الليبي

أعرب القائد العام “للجيش الوطني الليبي”، المشير خليفة حفتر، في رسالة أرسلها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، عن شكره الخاص لروسيا على “جهودها لإحلال السلام في ليبيا”، واستعداده قبول الدعوة لزيارة موسكو من أجل مواصلة الحوار الليبي. هذا واستضافت موسكو، يوم الإثنين الماضي، محادثات بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وممثلي طرفي الأزمة في ليبيا، قائد “الجيش الوطني الليبي”، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، من جهة أخرى لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وتستضيف برلين مؤتمراً حول ليبيا يعقد، يوم 19 كانون الثاني/يناير، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية التي جرت مؤخرً،ا في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا. وسيشارك في المؤتمر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، كما تلقى كل من رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، دعوة لحضور المؤتمر.

المصدر: سبوتنيك