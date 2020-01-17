حمدان: ما زلنا على العهد والوعد بالمسير دائما وأبدا الى تحرير فلسطين

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين- المرابطون العميد مصطفى حمدان “أننا ما زلنا على العهد والوعد بالمسير دائما وأبدا الى تحرير فلسطين”.

وقال حمدان في حديث له خلال استقباله الجمعة وفدا من حركة “فتح” بقيادة مسؤول وحدة الارتباط اللواء ابو محمد الشقور “اليوم نرى في هذه الأزمة الوطنية الكبرى التي يمر بها لبنان أهلنا الفلسطينيين في مخيمات الشتات يقفون أيضا مع الأمن الوطني اللبناني ويسعون الى لملمة الوضع وإلى أن يكونوا سعاة خير، مؤكدين قيمتهم الفلسطينية وقيمة وجودهم على الأراضي اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام