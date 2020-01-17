الخارجية الروسية: فرض وصفات جاهزة لتسوية الأزمة اللبيبة أمر غير مجد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، أنه “على المجتمع الدولي ألا يفرض على الليبيين وصفات جاهزة لتسوية النزاع”. وجاء في بيان الخارجية تعليقاً على أسئلة وسائل الإعلام التي وردت خلال مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام ، “يتضح عدم جدوى مثل هذا النهج من خلال التجربة الفاشلة لجميع الاجتماعات المتعددة الأطراف السابقة حول الموضوع الليبي”. وتستضيف برلين مؤتمرا حول ليبيا يُعقد يوم 19 كانون الثاني/يناير، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية التي جرت مؤخرا في موسكو بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مصدر دبلوماسي للصحفيين، اعتزام القائد العام “للجيش الوطني الليبي”، خليفة حفتر توقيع اتفاق سلام مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، إذا تم الوفاء بعدد من الشروط. وقال المصدر عقب مباحثات حفتر مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الجمعة “أعلن حفتر أن هناك شروطًا مسبقة طرحها من قبل للتوقيع على اتفاق”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية