الغنوشي: لقاء أردوغان كان في إطار الدعوة للسلم في ليبيا لا الحرب

أعلن رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي الخميس، إن زيارته الأخيرة إلى تركيا كانت للتباحث “بشأن تعزيز السلم في ليبيا وليس للتحريض على الحرب”. وانتقد الغنوشي ما وصفه بحالة الفوضى التي سادت سير أعمال جلسة عامة انتقده فيها نواب برلمانيون، قائلا “فوضى تمارسها هذه السيدة النائبة المحترمة”، في إشارة إلى رئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسى. وأكد الغنوشي أنه وقبل سفره إلى تركيا أعلم الرئيس قيس سعيد بذلك، مضيفا أن الأخير حمّله السلام لأردوغان، كما شدد على أن العلاقات التونسية التركية لم تبدأ مع قيس سعيد.

ولفت إلى أن زيارته إلى تركيا لا علاقة لها بعدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين، “وعدم المشاركة هو تعبير عن ضعف الدبلوماسية التونسية”. وكان البرلمان التونسي صوت الأربعاء، خلال جلسة عامة، على مساءلة الغنوشي بخصوص زيارته الأخيرة إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي. من جهته، نشر المكتب الإعلامي لـ “حركة النهضة” بيانا في وقت سابق، أوضح فيه أن “زيارة الغنوشي جاءت بناء على موعد سابق وبصفته رئيسا للحركة لا كرئيس للبرلمان”.

المصدر: روسيا اليوم