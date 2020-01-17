الشيخ شريفة: تأخير تشكيل الحكومة سببه الغنج السياسي

اعتبر الامين العام للاوقاف في “المجلس الاسلامي الشيعي” في لبنان الشيخ حسن شريفة ان “بعض السياسيين لم يقدروا مخاطر المرحلة جيدا ولذلك كان هذا التأخير بتشكيل الحكومة والذي سببه الغنج السياسي وشياطين التفاصيل”.

واستغرب الشيخ شريفة الجمعة “هذا التناقض في الحراك”، وسأل “كيف يتظاهرون للحفاظ على المال العام وتقويم الاعوجاج وفي الوقت نفسه يخربون الاملاك العامة والخاصة؟”.

وطالب الشيخ شريفة “كل اهل الشأن بعدم الاكتفاء بتوصيف المشكلة او الازمة التي نعيشها خاصة المادية والمعيشية، بل المطلوب هو البحث عن الحلول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام