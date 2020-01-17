الجيش الأميركي يعلن عن إصابة 11 جندياً في هجوم إيران الصاروخي على قاعدة “عين الأسد” بالعراق

أعلن الجيش الأميركي الخميس أن 11 جندياً أمريكياً عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من كانون الثاني/يناير على قاعدة “عين الأسد” بالعراق. يأتي ذلك في وقت سبق أن أعلنت فيه وزارة الحرب الأمريكية أنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود. وبحسب رويترز، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكابتن بيل أوربان في بيان “بينما لم يُقتل أي عسكريين أمريكيين في الهجوم الإيراني في الثامن من كانون الثاني/يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم”. وردت إيران على اغتيال واشنطن قائد قوة القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني، باستهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في العراق، وتوعدت مع العديد من فصائل المقاومة بإنهاء الوجود الأميركي في المنطقة.

المصدر: روسيا اليوم