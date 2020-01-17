قاسم هاشم: لحكومة إنقاذية تتخذ الإجراءات الضرورية لوضع حد للانهيار

أمل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب قاسم هاشم أن يتم معالجة بعض التفاصيل المتعلقة بالحكومة العتيدة لتبصر النور اليوم قبل الغد لأن ما وصلت إليه الأزمة بأبعادها السياسية والاقتصادية والمالية تتطلب خطوات إنقاذية سريعة.

وقال هاشم الجمعة “أساس الإنقاذ حكومة إنقاذية لاتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية لوضع حد لحال الانهيار التي تركت آثارها السيئة على حياة اللبنانيين اليومية بكل تفاصيلها المعيشية حيث معاناة الناس تجاوزت كل الخطوط”.

واعتبر هاشم “المطلوب مواقف مسؤولة وتواضع أمام خطورة الأزمة وحجمها”، وسأل “هل يستجيب البعض لصرخة الناس ووجعهم وجوعهم ويتنازلون عن بعض المكاسب الحزبية والطائفية لنرى حكومة مسسؤولة؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام