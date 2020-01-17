الإمام الخامنئي يبرق للسيد السيستاني مطمئناً على صحته ومتمنياً له الشفاء العاجل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 14:48

الإمام الخامنئي يبرق للسيد السيستاني مطمئناً على صحته ومتمنياً له الشفاء العاجل

منذ 19 mins 17 January، 2020
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عاجل

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