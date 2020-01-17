كلمة الامام الخامنئي باللغة العربية خلال خطبة الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 14:48

كلمة الامام الخامنئي باللغة العربية خلال خطبة الجمعة

منذ 13 mins 17 January، 2020
ايران - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

كلمة الامام السيد علي الخامنئي باللغة العربية خلال خطبة الجمعة 17-1-2020

المصدر: موقع المنار

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