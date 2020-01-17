أردوغان: حفتر يواصل القصف على طرابلس وسنرى خلال مؤتمر برلين ما إذا كان شخصاً موثوقاً به أم لا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 14:46

أردوغان: حفتر يواصل القصف على طرابلس وسنرى خلال مؤتمر برلين ما إذا كان شخصاً موثوقاً به أم لا (سبوتنيك)

منذ 54 mins 17 January، 2020
أخبار موقع المنار

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