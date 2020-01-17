المتحدث باسم الحكومة الألمانية: ميركل تزور إسطنبول 24 كانون الثاني/يناير وتعقد جلسة مباحثات مع أردوغان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 14:46

المتحدث باسم الحكومة الألمانية: ميركل تزور إسطنبول 24 كانون الثاني/يناير وتعقد جلسة مباحثات مع أردوغان (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 17 January، 2020
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