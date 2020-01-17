المتحدث باسم الحكومة الألمانية: ميركل تزور إسطنبول 24 كانون الثاني/يناير وتعقد جلسة مباحثات مع أردوغان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 17 2020 - 14:46
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الإمام السيد علي الخامنئي يؤم صلاة الجمعة في مصلى طهران للمرة الأولى منذ 8 سنوات بمشاركة حشود ضخمة من الإيرانيين
الإمام الخامنئي: يوم شهادة القائد سليماني ويوم دك الصواريخ للقاعدة الأميركية هما من أيام الله المؤثرة في التاريخ
الإمام الخامنئي: الصفعة التي وجهها الحرس الثوري لأميركا كانت ضربة قوية لهيبتها واستكبارها
الإمام الخامنئي: قوة القدس لا تعرف الحدود وقد ساعدت فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وجلبت الأمن لإيران
الإمام الخامنئي: دعوة الشعب الإيراني للانتقام كانت وقوداً للصواريخ التي دكت القاعدة الأميركية
الإمام الخامنئي: حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا تابعة لأميركا وهي أصغر من أن تركع الشعب الإيراني
الإمام الخامنئي: الطريق الوحيد أمام الشعب الإيراني هو أن يصبح أقوى وسيصل إلى أيام سيعجز فيها الأعداء حتى عن تهديده
الإمام الخامنئي: نحن لسنا ضد المفاوضات ولكن ليس من موقع الضعف بل من موقع القوة
الإمام الخامنئي: يجب متابعة حادثة الطائرة الأوكرانية وضمان عدم تكرارها وعلى الشعب الإيراني المشاركة بشغف في الانتخابات
الإمام الخامنئي في كلمة بالعربية خلال خطبة الجمعة: مصير المنطقة يتوقف على التحرر من الهيمنة الأميركية وتحرير فلسطين
الإمام الخامنئي: مساعي هائلة بذلت للتفرقة بين الشعبين العراقي والإيراني لكن شهادة القائدين سليماني والمهندس أحبطتها
الإمام الخامنئي: على العالم الإسلامي فتح صفحة جديدة وإحياء ثقة الشعوب بنفسها والتلاحم سياسياً وعسكرياً واقتصادياً
مسيرات ضخمة في طهران ومختلف المحافظات الإيرانية عقب صلاة الجمعة دعماً للثورة الإسلامية ورفضاً للتدخلات الأجنبية
الإمام الخامنئي يبرق للمرجع السيد علي السيستاني مطمئناً على صحته ومتمنياً له الشفاء العاجل
الجيش الأميركي يعترف بسقوط 11 إصابة جراء الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد الأسبوع الماضي
مسؤول أميركي لشبكة CNN: السعودية سدّدت نحو 500 مليون دولار لتغطية نفقات القوات الأميركية في المملكة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: تصعيد العدوان يناقض تصريحات الموفد الأممي
إصابة 5 مصلين بالرصاص وآخرين بجراح مختلفة جراء اعتداء قوات العدو عليهم خلال اقتحامها للمسجد الأقصى في القدس المحتلة
الخارجية الروسية: انسحاب واشنطن من معاهدة السماء المفتوحة سيضر بنية الأمن الأوروبي ويجبر موسكو على اتخاذ خطوات مناسبة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: مكافحة الإرهاب في سوريا وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها من ضمن أولويات روسيا
لافروف: الوثائق النهائية لمؤتمر برلين صارت شبه جاهزة وهي تحترم بشكل كامل قرارات مجلس الأمن حول ليبيا
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين سيحضر مؤتمر برلين بشأن ليبيا يوم الأحد المقبل
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: نعمل بجد مع أنقرة لتنفيذ الاتفاقيات بشأن ليبيا وهناك إمكانية لنجاح مؤتمر برلين
حفتر يجري محادثات في اليونان وأثينا تقول إنّها شجعته على التصرف البناء في مؤتمر برلين
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تزور تركيا في 24 الجاري لإجراء مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
رئيس الوزراء الأوكراني يقدم استقالته بعد نشر تصريحات نسبت إليه ينتقد فيها فهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد
فقدان شخصين وإجلاء 119 آخرين إثر إعصار في فيجي
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
المتحدث باسم الحكومة الألمانية: ميركل تزور إسطنبول 24 كانون الثاني/يناير وتعقد جلسة مباحثات مع أردوغان (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
17 January، 2020
التعليقات
ذات صلة
الشيخ شريفة: تأخير تشكيل الحكومة سببه الغنج السياسي
رئيس الوزراء الأوكراني يعلن تقديم استقالته
كلمة الامام الخامنئي باللغة العربية خلال خطبة الجمعة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}