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January 17 2020 - 11:40

الدفاع المدني اللبناني: تنفيذ 43 مهمة في مناطق عدة

منذ 18 mins 17 January، 2020
الدفاع المدني اللبناني
لبنان

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في لبنان بيانا الجمعة بالمهمات المنفذة من إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية خلال 24 ساعة.

وذكرت المديرية “المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

وتوزَّعت المهام المذكورة أعلاه على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد17):
أعشاب(عدد3): العقيبة – المنية – أشجار في السويسة.
منازل(عدد3): النخلة – كفررمان – داخل غرفة في صيدا.
كهرباء(عدد1): عمود في الجديدة.
إطارات(عدد6): زوق مصبح(2) – الصفرا – أدما – العقيبة – نهر ابراهيم.
نفايات (عدد4): الأشرفية – جادة بشارة الخوري – جسر الرينغ – الجديدة.

– حوادث سير (عدد1): طريق عام الحوش ونقل جريح الى المستشفى.

– نقل وإسعاف: (23) حالة طارئة.
– نقل جثث (عدد1): من الجعيتاوي الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1): سحب مياه من داخل ملجأ في كفرحزير.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة: 43 مهمة

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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