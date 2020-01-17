الدفاع المدني اللبناني: تنفيذ 43 مهمة في مناطق عدة

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في لبنان بيانا الجمعة بالمهمات المنفذة من إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية خلال 24 ساعة.

وذكرت المديرية “المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

وتوزَّعت المهام المذكورة أعلاه على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد17):

أعشاب(عدد3): العقيبة – المنية – أشجار في السويسة.

منازل(عدد3): النخلة – كفررمان – داخل غرفة في صيدا.

كهرباء(عدد1): عمود في الجديدة.

إطارات(عدد6): زوق مصبح(2) – الصفرا – أدما – العقيبة – نهر ابراهيم.

نفايات (عدد4): الأشرفية – جادة بشارة الخوري – جسر الرينغ – الجديدة.

– حوادث سير (عدد1): طريق عام الحوش ونقل جريح الى المستشفى.

– نقل وإسعاف: (23) حالة طارئة.

– نقل جثث (عدد1): من الجعيتاوي الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1): سحب مياه من داخل ملجأ في كفرحزير.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة: 43 مهمة

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام