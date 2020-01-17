الامام الخامنئي يلقي كلمة باللغة العربية خلال خطبة صلاة الجمعة في مصلى طهران – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 11:40
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المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: تصعيد العدوان يناقض تصريحات الموفد الأممي
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: نعمل بجد مع أنقرة لتنفيذ الاتفاقيات بشأن ليبيا وهناك إمكانية لنجاح مؤتمر برلين
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
الامام الخامنئي يلقي كلمة باللغة العربية خلال خطبة صلاة الجمعة في مصلى طهران
منذ 27 mins
17 January، 2020
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