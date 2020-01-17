الامام الخامنئي يلقي كلمة باللغة العربية خلال خطبة صلاة الجمعة في مصلى طهران – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 11:40

الامام الخامنئي يلقي كلمة باللغة العربية خلال خطبة صلاة الجمعة في مصلى طهران

منذ 27 mins 17 January، 2020
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