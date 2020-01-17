لافروف: المبعوث الأممي إلى سوريا يزور موسكو الأسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 11:40

لافروف: المبعوث الأممي إلى سوريا يزور موسكو الأسبوع المقبل

منذ 26 mins 17 January، 2020
سيرغي لافروف
أخبار دولية - روسيا

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الروسية سيرغي لافروف، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون، سيزور موسكو الأسبوع القادم. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام ، “نترقب الأسبوع القادم على ما أعتقد، زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، والذي يعتزم زيارة دمشق أيضا. آمل أن تتيح هذه المفاوضات ورحلاته واتصالاته بالقيادة السورية وضع جدول زمني لمواصلة عمل اللجنة الدستورية”.

وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من تشرين الأول/أكتوبر 2019 تحت رعاية الأمم المتحدة، إذ تطلب العمل على تشكيها نحو عامين. وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، مقسمة على نحو 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني). ويتمثل الهدف الرئيسي للجنة، التي عقدت جولتين لها في جنيف بإعداد إصلاح دستوري في سوريا، من أجل إجراء انتخابات في البلاد على أساسه، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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