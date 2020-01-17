حماس: معركة الفجر مستمرة وشعبنا لن يقبل إلا الانتصار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 11:40

حماس: معركة الفجر مستمرة وشعبنا لن يقبل إلا الانتصار

منذ 36 mins 17 January، 2020
حركة حماس
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تعليقاً على اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجماهير المحتشدة في المسجد الأقصى المبارك، أن “اعتداء شرطة الاحتلال على رواد صلاة الفجر الجمعة في المسجد الأقصى، هو سلوك وحشي عنصري، وهو انتهاك فاضح لكل الأعراف والقوانين الإنسانية التي تكفل للناس الحق في العبادة”. وأضاف حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم “هذه الوحشية لشرطة الاحتلال لن تمنع أهل القدس من مواصلة صلاتهم ورباطهم في المسجد الأقصى”. وأشار قاسم إلى أن “هذه المعركة الجماهيرية متواصلة دفاعاً عن هوية القدس ومستقبلها، وشعبنا لن يقبل في هذه المعركة إلا الانتصار”.

المصدر: فلسطين اليوم

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