رئيس الوزراء الأوكراني يقدم استقالته على خلفية تسجيلات مسربة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 11:40

رئيس الوزراء الأوكراني يقدم استقالته على خلفية تسجيلات مسربة

منذ 31 mins 17 January، 2020
غونشاروك
أخبار دولية - اوكرانيا

قدم رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي غونشاروك الجمعة استقالته بعد نشر تصريحات نسبت إليه، ينتقد فيها فهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد.

وقال غونشاروك “من أجل إزالة كل الشكوك بشأن احترامنا وثقتنا تجاه الرئيس، كتبت رسالة استقالة وسلمتها له”.

وتعليقا على تصريحاته السابقة، قال غونشاروك إن “مضمونها خلق بشكل مصطنع فكرة أنني وفريقي لا نحترم الرئيس”، وتابع “هذا الأمر غير صحيح”، واضاف “وصلت إلى هذا المنصب لتنفيذ برنامج الرئيس”.

من جهة ثانية، أكدت الرئاسة الأوكرانية “أنها تلقت رسالة الاستقالة”، وأكدت أنه “سيتم درسها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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