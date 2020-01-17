رئيس الوزراء الأوكراني يقدم استقالته على خلفية تسجيلات مسربة

قدم رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي غونشاروك الجمعة استقالته بعد نشر تصريحات نسبت إليه، ينتقد فيها فهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد.

وقال غونشاروك “من أجل إزالة كل الشكوك بشأن احترامنا وثقتنا تجاه الرئيس، كتبت رسالة استقالة وسلمتها له”.

وتعليقا على تصريحاته السابقة، قال غونشاروك إن “مضمونها خلق بشكل مصطنع فكرة أنني وفريقي لا نحترم الرئيس”، وتابع “هذا الأمر غير صحيح”، واضاف “وصلت إلى هذا المنصب لتنفيذ برنامج الرئيس”.

من جهة ثانية، أكدت الرئاسة الأوكرانية “أنها تلقت رسالة الاستقالة”، وأكدت أنه “سيتم درسها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية