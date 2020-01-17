“دار الفتوى”: المفتي دريان لا يتدخل بتشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 11:40

“دار الفتوى”: المفتي دريان لا يتدخل بتشكيل الحكومة

منذ 46 mins 17 January، 2020
المفتي دريان
لبنان

أوضح المكتب الإعلامي في “دار الفتوى” في بيان له الجمعة أن “ما تم تداوله عبر إحدى الصحف المحلية من تدخل دار الفتوى في تشكيل الحكومة أو تسمية بعض الأشخاص لتولي حقيبة في الوزارة العتيدة هو عار من الصحة جملة وتفصيلا”.

وأكد البيان أن “مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لم يشارك في تشكيل الحكومة وكل ما ينسب اليه في خصوص بعض الأسماء المرشحة للتوزير محض تحليلات وآراء تخص أصحابها”.

ولفت البيان الى ان “المكتب الإعلامي في دار الفتوى هو الوحيد المخول التعبير عن رأي الدار حصرا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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