مقتل 3 جنود اتراك بانفجار سيارة مفخخة في شمال سوريا

قتل 3 جنود اتراك الخميس بانفجار سيارة مفخخة في منطقة بشمال سوريا تسيطر عليها القوات التركية، وفق ما افادت وزارة الدفاع في انقرة. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن 3 جنود قتلوا في هجوم بواسطة سيارة مفخخة خلال عملية تدقيق”.

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري المعارض ان الانفجار وقع في بلدة سلوك قرب تل ابيض وخلف 10 قتلى بينهم 3 جنود اتراك.

وتنتشر القوات التركية في مناطق عدة في شمال وشمال شرق سوريا حيث قامت انقرة بثلاث عمليات عسكرية بين 2016 و2019 استهدفت تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها انقرة “ارهابية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية