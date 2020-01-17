الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعاً للمقاومة في شمال غزة

شنت طائرات الاحتلال “الإسرائيلي” مساء اليوم الخميس، غارات على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة. واستهدف الطيران المروحي بأكثر من صاروخ، محيط موقع فلسطين شمال بلدة بيت لاهيا. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، :”إنّ طائرات مروحية حربية اغارت على بنية تحتية تابعة لمنظمة حماس، بزعم انها تستخدم لأعمال تحت أرضية شمال القطاع”. وكان الطيران الحربي “الإسرائيلي”، قد قصف هدفين بصواريخ عدة، مساء أمس الاربعاء، لموقعين، السفينة والإدارة المدنية، في غرب وشرق شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

المصدر: موقع فلسطين اليوم