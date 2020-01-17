يديعوت أحرونوت: القصف الإسرائيلي على شمال غزة يأتي ردا على إطلاق بالونات متفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 00:48

يديعوت أحرونوت: القصف الإسرائيلي على شمال غزة يأتي ردا على إطلاق بالونات متفجرة

منذ 1 ساعة 16 January، 2020
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