قصف طيران مروحي تجاه موقع للمقاومة شمال قطاع غزة (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 00:46

قصف طيران مروحي تجاه موقع للمقاومة شمال قطاع غزة (قناة الاقصى)

منذ 1 ساعة 16 January، 2020
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