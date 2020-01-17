طيران الاحتلال يستهدف ارضا زراعية شرق بيت حانون شمال قطاع غزة (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 00:46
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الوزير علي حسن خليل عن لقاء الرئيس بري مع حسان دياب: اللقاء أمن المناخات للاتفاق على تشكيل حكومة من الاختصاصيين
الوزير خليل: الحكومة ستكون من الاختصاصيين وتضم 18 وزيراً كما طرح دياب ونحن على العتبة باتجاه التأليف بأسرع وقت ممكن
الحريري بعد اجتماع مالي مع الوزير علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان: وصلنا إلى هنا لأن الدولة لم تقم بالإصلاحات
القاضي علي إبراهيم يطلب من حاكم مصرف لبنان تزويده بمعلومات عن كيفية إنفاق هبات خارجية وردت الى الدولة اللبنانية
المدير العام لقوى الأمن الداخلي: أوجه إعتذاري الشديد للاعلام والمراسلين الذي كانوا يغطون الأحداث أمام ثكنة الحلو
اللواء عثمان: هناك جرحى مدنيون معظمهم أصيبوا نتيجة القنابل المسيلة للدموع وعددهم أقل من مصابي قوى الأمن
نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس: في حال استمرار الزام اصحاب المحطات البيع بخسارة فلنا الجرأة لنثور
تجمع الشركات المستوردة للنفط: هناك كميات كافية لتلبية حاجة البلاد من مادة الغاز السائل ولا داعي للهلع بهذا الخصوص
وزير البترول المصري يعلن عن تأسيس منظمة إقليمية للغاز في شرق المتوسط بعضوية 7 دول بينها العدو الإسرائيلي
وزير الطاقة الإسرائيلي في اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة: بدأنا محادثات لتصدير الغاز إلى السلطة الفلسطينية
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا يثير قلقنا
الرئيس التركي: أنقرة ستبدأ التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط هذا العام وسيتم إرسال سفينة الاستكشاف قريباً إلى المنطقة
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: إذا قرر الآخرون خفض التزاماتهم بشأن الاتفاق النووي فلن نقف مكتوفي الأيدي
رئيس مجلس خبراء القيادة الإيراني آية الله الشيخ أحمد جنتي: السفير البريطاني في طهران شخص غير مرغوب به ويتوجب طرده
مستشار الإمام السيد علي الخامنئي يحيى صفوي: ترامب لا يفهم القواعد والجيش الأميركي سيجبر على الانسحاب من المنطقة
رئيس الأركان الإيرانية خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي: إيران لا ترغب بتصعيد التوتر لكنها سترد بقوة على أي عدوان
اللواء محمد باقري: اغتيال الفريق سليماني من قبل أميركا كان عملاً غادراً ومناقضاً لجميع الضوابط القانونية والدولية
وزيرة الدفاع الألمانية: واشنطن هددت بفرض رسوم على صادرات السيارات الأوروبية إذا استمر الأوروبيون بدعم الاتفاق مع إيران
وزيرا خارجية الهند وايران يبحثان في نيودلهي القضايا المشتركة وخطة العمل الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ينفي منح موافقة لاستئناف عمليات الجيش الأميركي في العراق ضد داعش
القيادي في حماس خليل الحية: علاقاتنا مع الدول قائمة على الانفتاح لحشد الدعم لإعادة الدعم والاعتبار للقضية الفلسطينية
الإعلام الحربي اليمني يبث مشاهد لحطام الطائرة الاستطلاعية CH-4 التابعة للعدوان التي تم إسقاطها في محافظة الجوف
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: السلام في اليمن من المفترض أن يتحقق خلال هذا العام والعمليات العسكرية تراجعت بشكل ملحوظ
المندوبة البريطانية في مجلس الأمن الدولي: ندعم اتفاق الرياض لتحقيق الأمن في اليمن
شهداء وجرحى جراء استهداف الجماعات الإرهابية حي السكري في مدينة حلب شمال سوريا
مصادر يمنية: قوات التحالف السعودي تستهدف بالقذائف والأسلحة المختلفة شمال حيس وفي منطقة الـ 16 كيلو
مجلس السيادة السوداني يقبل استقالة مدير المخابرات إثر احتجاج مسلح لعناصر في الجهاز
المستشارة الألمانية: مؤتمر برلين حول ليبيا ليس هو النهاية بل هو مجرد بداية للعملية السياسية في البلاد
وزير خارجية ألمانيا: المشير خليفة حفتر يبدي استعداده للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
الرئاسة الفرنسية تعلن مشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية
رئاسة حكومة الوفاق الليبية تعلن أن رئيسها فايز السراج سيشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين الأحد المقبل
وزارة الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي على خلفية ضبط خلية إلكترونية تركية
حركة طالبان الأفغانية تعرض على الأميركيين في الدوحة عرضاً لوقف إطلاق النار في البلاد لفترة من 7 إلى 10 أيام
رئيس الوزراء الروسي الجديد ميخائيل ميشوستين يعد بتحقيق تغييرات تحسن حياة المواطنين ويقول إن أمام الحكومة مهام كبيرة جداً
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
طيران الاحتلال يستهدف ارضا زراعية شرق بيت حانون شمال قطاع غزة (المركز الفلسطيني للإعلام)
منذ 1 ساعة
16 January، 2020
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