ترامب يقول ان محاكمته أمام مجلس الشيوخ “يجب ان تنتهي سريعا جدا” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2020 - 00:46

ترامب يقول ان محاكمته أمام مجلس الشيوخ “يجب ان تنتهي سريعا جدا”

منذ 1 ساعة 16 January، 2020
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