سورية: إصابة امرأة بجروح جراء سقوط قذيفة صاروخية في قرية #شغيدلة بريف حلب الجنوبي مصدرها المجموعات المسلحة المتمركزة في الريف ذاته(يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 23:06

سورية: إصابة امرأة بجروح جراء سقوط قذيفة صاروخية في قرية #شغيدلة بريف حلب الجنوبي مصدرها المجموعات المسلحة المتمركزة في الريف ذاته(يونيوز)

منذ 1 ساعة 16 January، 2020
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