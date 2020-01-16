وزارة الدفاع الروسية تنفي صحة التقارير الإعلامية حول قصف الطائرات الروسية لأهداف مدنية في إدلب وتؤكد أنه لم تحدث أي طلعات جوية منذ 9 يناير – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 21:22

وزارة الدفاع الروسية تنفي صحة التقارير الإعلامية حول قصف الطائرات الروسية لأهداف مدنية في إدلب وتؤكد أنه لم تحدث أي طلعات جوية منذ 9 يناير

منذ 15 mins 16 January، 2020
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