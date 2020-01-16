التحكم المروري :قطع السير عند تحويلة #كورنيش_المزرعة #مار_الياس بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 21:22

التحكم المروري :قطع السير عند تحويلة #كورنيش_المزرعة #مار_الياس بالاتجاهين

منذ 52 mins 16 January، 2020
أخبار موقع المنار

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