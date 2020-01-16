جميل السيد للحريري: طبيعي ان تحموا رياض سلامة لما بيعطي لبَنْك البحر المتوسط ٤٠٠ مليون$ … الحريري يرد: احسن شي تسكت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 21:22

جميل السيد للحريري: طبيعي ان تحموا رياض سلامة لما بيعطي لبَنْك البحر المتوسط ٤٠٠ مليون$ … الحريري يرد: احسن شي تسكت

منذ 1 ساعة 16 January، 2020
جميل السيد
لبنان

قال النائب جميل السيّد عبر تويتر: الحريري، رياض سلامة لا يُمَسّ!!
لما بيعطي لبَنْكك البحر المتوسط٤٠٠ مليون$ من مال الناس لإنقاذه من الإفلاس، ولمّا بيغطّي بنك عودة ليعطي ديْن لعلاء الخواجة ٣٥٠ مليون$ ليشتري أسهمك يلّلي سعرها بالأرض، طبيعي إنّو تحموه وتحموا غيره من الفاسدين،لكن،الناس ليسوا مغفّلين، والحساب آتٍ…

 

ورد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري عبر حسابه على “تويتر”: “‏إلى جميل السيد النابغة في الاقتصاد والاغتيال والكذب والاحتيال والنصب ، احسن شي تسكت يا من سرق ونهب وورد متفجرات مع صديقه…ولا كلمة”. حسب تعبيره

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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