جميل السيد للحريري: طبيعي ان تحموا رياض سلامة لما بيعطي لبَنْك البحر المتوسط ٤٠٠ مليون$ … الحريري يرد: احسن شي تسكت

قال النائب جميل السيّد عبر تويتر: الحريري، رياض سلامة لا يُمَسّ!!
لما بيعطي لبَنْكك البحر المتوسط٤٠٠ مليون$ من مال الناس لإنقاذه من الإفلاس، ولمّا بيغطّي بنك عودة ليعطي ديْن لعلاء الخواجة ٣٥٠ مليون$ ليشتري أسهمك يلّلي سعرها بالأرض، طبيعي إنّو تحموه وتحموا غيره من الفاسدين،لكن،الناس ليسوا مغفّلين، والحساب آتٍ…
ورد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري عبر حسابه على “تويتر”: “إلى جميل السيد النابغة في الاقتصاد والاغتيال والكذب والاحتيال والنصب ، احسن شي تسكت يا من سرق ونهب وورد متفجرات مع صديقه…ولا كلمة”. حسب تعبيره
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام