سعد الحريري: من حارب “الحريرية السياسية” أوصل البلد إلى هنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 21:22

سعد الحريري: من حارب “الحريرية السياسية” أوصل البلد إلى هنا

منذ 2 ساعة 16 January، 2020
الحريري وخليل وسلامة
لبنان

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري الخميس اجتماعا ماليا ضم وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ولفت الحريري بعد الاجتماع الى أن “هناك حكومة جديدة ستتعامل مع موضوع اليوروبوند والنقاش تركز على الوضع المالي والبنوك”، وأضاف “علينا أن نكون صادقين مع الناس، لقد وصلنا إلى هنا لأن الدولة لم تقم بالإصلاحات، ففي باريس 2 حصلنا على 10 مليارات، علما أن ذلك كان كفيلا بإنقاذ الوضع”.

وأضاف الحريري “لست مع فلان ضد آخر، فأريد أن أكون صادقا مع اللبنانيين”، وتابع “نعم، المصرف المركزي والمصارف تتحمل جزءا من المشكلة، لكنها ليست المشكلة كلها، ومن حارب الحريرية السياسية أوصل البلد إلى هنا”.

من جهة ثانية، ولدى وصول المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى “منزل الحريري” في وادي ابو جميل أثناء الدردشة مع الصحافيين، قيل للحريري إن هناك اتجاها لإقالته، فرد الاخير “خلي حدا يحاول”، بحسب تعبيره.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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