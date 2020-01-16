الشيخ القطان التقى مسؤول حزل الله في البقاع.. مع المصالحة وتضميد الجراح

قد لقاء تنسيقي الخميس بين رئيس “جمعية قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان ومسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر في مركز المنطقة في بعلبك، وتم البحث في الشؤون السياسية ومسألة تشكيل الحكومة، وتم تأكيد أهمية تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعصف في المنطقة وخصوصا لبنان”، بحسب بيان للجمعية.

وبعد اللقاء، اعتبر الشيخ القطان أنه “لا يمكن أن تقوم حكومة إختصاصيين في لبنان، إنما حكومة يجتمع فيها أهل الإختصاص مع أهل السياسة، لأننا في مرحلة مواجهة وبحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني تواجه كل التحديات”.

بدوره قال النمر “تباحثنا في مسألة تشكيل الحكومة وهو امر مطلوب وملح في هذه المرحلة، باعتبار أن البلد بحاجة إلى حكومة وإلى تسيير الكثير من الأمور الإجتماعية والإقتصادية”، وأكد “ضرورة حكومة إنقاذية تقدم مصلحة الوطن على كل المصالح”، وأمل “من المعنيين الإسراع بتشكيل الحكومة لأن البلد يمر بظروف صعبة”.

واضاف النمر “كما بحثنا مع سماحته في التطورات، خصوصا في منطقة البقاع الأوسط من قطع للطرقات مما يؤثر على الحركة الإجتماعية”، واكد “نحن مع أي مصالحة تحصل وأي تضميد للجراح ولا نريد أن تفلت الأمور من عقالها وتتطور من حراك إلى مشاكل إجتماعية”، وتابع “عملنا ونعمل مع سماحته على تسوية هذه الأمور وقطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام