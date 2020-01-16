مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية الخميس 16-01-2020

على النيةِ الايجابيةِ تبقى المساراتُ الحكومية..

زيارةُ الرئيسِ المكلف حسان دياب الى عينِ التينة اليوم، عَززت العينَ التفاؤليةَ على الموعدِ القريبِ لولادةِ الحكومة، على انَ بعضَ النقاطِ العالقةِ تحتاجُ الى مزيدٍ من الاتصالات، على املِ أن يتمَ ايجادُ العلاجِ السريعِ لها..

لقاءٌ أكثرُ من ايجابيٍ بينَ الرئيسِ نبيه بري والرئيسِ المكلفِ حسان دياب، بحسبِ الوزيرِ علي حسن خليل، جَعَلَنا على عتبةِ تشكيلِ الحكومةِ كما قال ..

حكومةٌ أوضحَ لقاءُ الرئيسينِ صورتَها النهائيةَ كحكومةٍ من الاختصاصيينَ فيها ثمانيةَ عشرَ وزيرا، تمثلُ اوسعَ شرائحَ ممكنة..

ولكي لا يُكذَّب الوقّاتون، فانه متى حُلَّت آخرُ النقاطِ العالقةِ كانَ الاعلان ، والمأمولُ ألّا يكونَ بعيداً..

وعلى بعدِ امتارٍ من تولدِ الحكومة، كانت وزيرةُ الطاقةِ ندى البستاني عبرَ المنارِ تؤكدُ على الطاقةِ الايجابيةِ التي تحكمُ مسارَ التنقيبِ عن النفط، مؤكدةً انَ الامورَ تسيرُ وفقَ المرسومِ لها، والمنتظرُ قدومُ بواخرِ الحفرِ التابعةِ للشركةِ الفرنسيةِ من مصر..

والى مصرَ وصلَ اليومَ طلبٌ فرنسيٌ رسميٌ للانضمامِ الى منتدى غازِ الشرقِ الاوسط، الذي تحومُ حولَه شبهاتٌ تنافسية، معَ احتضانِه للكيانِ العبري كشريكٍ اساسيٍ فيه الى جانبِ مصرَ والاردنِ وقبرص واليونان..

في ملفِ الطاقةِ النووي كانَ الخبرُ ايرانياً، حيثُ اَقرت المانيا على لسانِ وزيرِ دفاعِها بانَ واشنطن هددتها بفرضِ رسومٍ على البضائعِ الالمانيةِ اِن لم تستجب للموقفِ الاميركي من الملفِ النووي الايراني ..

شهادةٌ المانيةٌ تؤكدُ ما قالَه الرئيسُ الشيخ حسن روحاني من انَ اوروبا ترضخُ بالكاملِ للارادةِ الاميركيةِ في الملفِ الايراني ..

المصدر: قناة المنار