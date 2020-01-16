مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 19:34

مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب

منذ 19 mins 16 January، 2020
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