عثمان: عنصر قوى الامن يعاني يوميا لشتى انواع الممارسات القاسية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 19:34

عثمان: عنصر قوى الامن يعاني يوميا لشتى انواع الممارسات القاسية

منذ 22 mins 16 January، 2020
عماد عثمان
لبنان

أوضح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان أن “عنصر قوى الامن يعاني يوميا خلال 90 يوما في الشارع ويتعرض يوميا لشتى انواع الممارسات القاسية”.

وقال عثمان الخميس “أتوجه باعتذاري الشديد من الصحافيين والمراسلين الذين كانوا يغطون بالامس، وعند تعرض احد المصورين للاصابة اتصلت به وتضامنت معه تماما كما تضامنت مع عناصر قوى الامن المصابين”.

وأضاف عثمان “نحن نواجه عنفا كبيرا من قبل مندسين”، وتابع “كلنا معرض للخطأ لكننا نقدم دماءنا تجاه الوطن لنحافظ عليه برموش عيوننا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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