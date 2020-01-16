فعالية سورية في موقع عين التينة بالقنيطرة ومجدل شمس بالجولان المحتل بمناسبة تحرير الأسيرين صدقي المقت وأمل أبو صالح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 19:34

فعالية سورية في موقع عين التينة بالقنيطرة ومجدل شمس بالجولان المحتل بمناسبة تحرير الأسيرين صدقي المقت وأمل أبو صالح

منذ 1 ساعة 16 January، 2020
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خبر وصورة - سورية - عربي وإقليمي

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المصدر: سانا

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