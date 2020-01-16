الجيش السوري يدحر الارهابيين من قرى تل خطرة وأبو جريف وخربة داوود بريف إدلب (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 19:34

الجيش السوري يدحر الارهابيين من قرى تل خطرة وأبو جريف وخربة داوود بريف إدلب (سانا)

منذ 1 ساعة 16 January، 2020
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