الرئيس بري استقبل دياب.. خليل: اننا على عتبة تأليف حكومة تمثل أوسع الشرائح الممكنة

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة حسان دياب، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل.

وتخلل اللقاء الذي استمر لاكثر من ساعتين، غداء جرى فيه عرض للاوضاع العامة والمراحل التي قطعها دياب للوصول الى التشكيلة الحكومية.

وبعد اللقاء، قال خليل “اللقاء بين الرئيس بري والرئيس المكلف كان ايجابيا بشكل كبير وهو استكمال للتواصل المستمر”، وتابع “قد أمن المناخات للاتفاق على تشكيل حكومة من الاختصاصيين، تمثل اوسع الشرائح الممكنة”.

واضاف خليل “اعتقد اننا اليوم حققنا تقدما الى حد كبير جدا، بما يمكننا القول اننا اصبحنا على عتبة تأليف حكومة جديدة”، واوضح “المهم انها حكومة من الاختصاصيين من 18 وزيرا كما طرح الرئيس المكلف اعتمد فيها معايير موحدة”، وتابع “المهم اننا على العتبة باتجاه التأليف بأسرع وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام