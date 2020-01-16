“جبهة العمل”: نستنكر أعمال العنف والتعدي على أرزاق الناس وممتلكاتهم

دانت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان “أعمال العنف والشغب والتعدي على أرزاق الناس وممتلكاتهم”.

وأكدت الجبهة في بيان لها الخميس أن “وجع الناس وآلامهم ومطالبهم هي حقوق مشروعة وأن تلك المطالب التي ينادي بها الحراك على أرض الواقع منذ حوالي الثلاثة أشهر لا يجوز أن يسرقها ويستغلها أصحاب المشاريع المشبوهة من خلال تشويه صورة الحراك الشعبي بهذه الطريقة البشعة وبتلك الأساليب المستنكرة والمرفوضة جملة وتفصيلا”.

واستنكرت الجبهة “التعدي على الصحافيين والإعلاميين من قبل عناصر مكافحة الشغب والإفراط باستخدام القوة أحيانا”، ودعت “وسائل الإعلام الى نقل الأحداث والأخبار بدقة وأمانة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام